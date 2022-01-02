National Weather Service confirms EF-0 tornado touched down in Madison County Saturday night

MADISON COUNTY, Ala. – Some of Saturday’s storm damage in northern Madison County was caused by a tornado, according to the National Weather Service.
A survey team confirmed the tornado Sunday afternoon, saying it was rated an EF-0 with an estimated peak wind of 85 mph over its nine-mile, 12-minute trek across the county.
The storm system this tornado was part of left damage all across the Valley as well.
PUBLIC INFORMATION STATEMENT NATIONAL WEATHER SERVICE HUNTSVILLE AL 1247 PM CST SUN JAN 2 2022 ...NWS DAMAGE SURVEY FOR 01/01/22 TORNADO EVENT... ..HAZEL GREEN TO PLEVNA TORNADO... RATING: EF0 ESTIMATED PEAK WIND: 85 MPH PATH LENGTH /STATUTE/: 9.5492 MILES PATH WIDTH /MAXIMUM/: 30.0 YARDS FATALITIES: 0 INJURIES: 1 START DATE: 01/01/2022 START TIME: 06:15 PM CST START LOCATION: 2 NW HAZEL GREEN / MADISON COUNTY / AL START LAT/LON: 34.9468 / -86.5983 END DATE: 01/01/2022 END TIME: 06:27 PM CST END LOCATION: 4 NNW NEW MARKET / MADISON COUNTY / AL END LAT/LON: 34.978 / -86.4343 SURVEY SUMMARY: THE TORNADO TOUCHED DOWN AND NIX RD. AND CHARITY LN. DOING SOME MINOR STRUCTURE DAMAGE AND KNOCKING DOWN SEVERAL TREE BRANCHES. AS IT CROSSED 231 IT PRODUCED MINOR STRUCTURAL DAMAGES TO SEVERAL BUSINESSES. THE TORNADO CONTINUED MOVING NORTHEAST EVENTUALLY CROSSING BOLES RD. JUST TO THE NORTH OF BUDDY WILLIAMSON RD AND ALONG MANLEY RD THE TORNADO REACHED ITS PEAK INTENSITY WHERE IT KNOCKED THE ROOF OFF A MOBILE HOME AND SNAPPED SEVERAL TREE BRANCHES. THE TORNADO DISSIPATED NEAR J.B. WALKER ROAD WEST OF SCHOOL HOUSE RD. NO DAMAGE WAS FOUND FURTHER EAST OF THIS LOCATION. SPECIAL THANKS TO THE MADISON EMA, MADISON RESCUE SQUAD, HUNTSVILLE POLICE DEPARTMENT FOR THEIR HELP WITH DRONE FOOTAGE DURING TODAYS SURVEY. EF SCALE: THE ENHANCED FUJITA SCALE CLASSIFIES TORNADOES INTO THE FOLLOWING CATEGORIES: EF0...WEAK......65 TO 85 MPH EF1...WEAK......86 TO 110 MPH EF2...STRONG....111 TO 135 MPH EF3...STRONG....136 TO 165 MPH EF4...VIOLENT...166 TO 200 MPH EF5...VIOLENT...>200 MPH NOTE: THE INFORMATION IN THIS STATEMENT IS PRELIMINARY AND SUBJECT TO CHANGE PENDING FINAL REVIEW OF THE EVENT AND PUBLICATION IN NWS STORM DATA. $$ CA/GH