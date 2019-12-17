TORNADO WATCH ISSUED FOR 16 ALABAMA COUNTIES

‼️Tornado Watch‼️
Tornado Watch issued December 16 at 9:48PM CST until December 17 at 4:00AM CST by NWS Birmingham AL
IN CENTRAL ALABAMA:
AUTAUGA COOSA DALLAS
ELMORE LOWNDES MONTGOMERY
TALLADEGA
IN EAST CENTRAL ALABAMA:
CALHOUN CHAMBERS CLAY
CLEBURNE LEE MACON
RANDOLPH TALLAPOOSA
IN NORTHEAST ALABAMA:
CHEROKEE
THIS INCLUDES THE CITIES OF ALEXANDER CITY, ANNISTON, ASHLAND,
AUBURN, CENTRE, FORT DEPOSIT, HEFLIN, JACKSONVILLE, LANETT,
LINEVILLE, LOWNDESBORO, MILLBROOK, MONTGOMERY, OPELIKA,
PRATTVILLE, ROANOKE, ROCKFORD, SELMA, SYLACAUGA, TALLADEGA,
TUSKEGEE, VALLEY, AND WETUMPKA.